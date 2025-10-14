খাবারে রং ও রাসায়নিক ব্যবহার, ২ রেস্তোরাঁকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

খাবারে রং ও রাসায়নিক ব্যবহার, ২ রেস্তোরাঁকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং ফুটপাত দখলের দায়ে দুই রেস্তোরাঁকে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত জালালাবাদ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুতকরণ, রাসায়নিক ও রং ব্যবহার এবং ফুটপাত দখলের অভিযোগে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া, কে সি দে রোডের ডেগচি বাড়ি রেস্টুরেন্টকে একই ধরনের অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ভেজাল ও নোংরা পরিবেশে খাবার প্রস্তুতকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এমআরএএইচ/এএমএ/এমএস