ইসি সচিব
নির্বাচনসামগ্রী আমাদের সংগ্রহে এসেছে, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন
আগামী ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন টার্গেট করে নির্বাচনসামগ্রী সংগ্রহের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব এ কথা বলেন।
‘নির্বাচন কি আদৌ হবে’? এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, ‘একই প্রশ্ন আমি করছি নির্বাচন না হওয়ার কি কারণ আছে। নির্বাচনী মালামালের বিষয়ে ফেব্রুয়ারি টার্গেট করে যে প্রস্তুতি তা সম্পন্ন করেছি। কাজেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। আমাদের যে সমস্ত নির্বাচনসামগ্রী দরকার সেগুলো সংগ্রহে এসে পৌঁছেছে। কাজেই ওই ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে আমরা আমাদের সেচুরেশন লেভেল আছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের টার্গেট নিয়ে আমরা বেশ প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ করেছি। আরও কিছু প্রস্তুতি পর্ব চলমান আছে। প্রস্তুতি একটা চলমান প্রক্রিয়া।
সচিব সাংবাদিককে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে বলেন, জাতীয় নির্বাচনে আমি প্রশ্নটা আপনাকেই জিজ্ঞেস করি আপনি কোন জায়গায় অনিশ্চয়তা দেখছেন? আমি একটু আগেই বলেছি যে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। একটু আগেও বলেছি যে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে আমাদের নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে পর স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে। কাজেই এটা চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের বিষয় আমরা যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম সেটা বেশ অর্থবহ। এর ফলে আমরা প্রকৃত পর্যবেক্ষকদের চিহ্নিত করতে পারবো। যাদের দিয়ে আমরা ভালো পর্যবেক্ষণ পাবো।
রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের বিষয় তিনি বলেন, আমরা ১২টা দলের বিষয় অতিরিক্ত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য মাঠ পর্যায়ে আমাদের কর্মকর্তাদের নিয়োজিত করেছি। কিছু তথ্য সচিবালয় থেকে যাচাই করা হচ্ছে। আর কিছু তথ্য মাঠ পর্যায়ে যাচাই করা হচ্ছে। অর্থাৎ মাঠ ও সচিবালয়ে একত্রে তথ্য অনুসন্ধান করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি আগামী সপ্তাহে এটার একটা সমাধানে আসতে পারবো।
আরও পড়ুন
এনসিপি শাপলার বিকল্প না নিলে ইসি নিজ উদ্যোগে প্রতীক দেবে
তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা পদ্ধতি চলমান রয়েছে। আমরা আগামী ২০ অক্টোবর আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে যেসব সংস্থা জড়িত রয়েছে তাদের নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করবো।
এমওএস/এমআইএইচএস/এমএস