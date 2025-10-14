  2. জাতীয়

রোমে ২ হাজার বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পরিদর্শনে ড. ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
রোমের মেয়রের সঙ্গে দুই হাজার বছর পুরোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পরিদর্শনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

রোমের মেয়র রবার্তো গালতিরি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রাচীন রোমান সেনেট ভবন ও আশপাশের দুই হাজার বছর পুরোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পরিদর্শনে নিয়ে গেছেন।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) পরিদর্শনকালে দীর্ঘদিনের দুই বন্ধু এ সময় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলাপচারিতায় অংশ নেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, পরিদর্শন শেষে মেয়র গালতিরি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দার্শনিক ও রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের খোদাই করা প্রতিকৃতি উপহার দেন।

