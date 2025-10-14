রোমে ২ হাজার বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পরিদর্শনে ড. ইউনূস
রোমের মেয়র রবার্তো গালতিরি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রাচীন রোমান সেনেট ভবন ও আশপাশের দুই হাজার বছর পুরোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পরিদর্শনে নিয়ে গেছেন।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) পরিদর্শনকালে দীর্ঘদিনের দুই বন্ধু এ সময় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলাপচারিতায় অংশ নেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, পরিদর্শন শেষে মেয়র গালতিরি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দার্শনিক ও রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের খোদাই করা প্রতিকৃতি উপহার দেন।
