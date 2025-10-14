সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১৬৬৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১১৫১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫১৪ জন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৫১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫১৪ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৬৬৫ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয় বিদেশি পিস্তল ১টি, ওয়ান গান ১টি, একনলা বন্দুক ১টি, কার্তুজ ৫ রাউন্ড এবং বার্মিজ চাকু ১টি।
কেআর/এএমএ/জিকেএস