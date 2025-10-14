রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
রাজধানীর খিলক্ষেতের ৩০০ ফিট এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা (৫০) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী সবুজ মিয়া জানান, খিলক্ষেতের ৩০০ ফিট এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢামেকে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
তিনি আরও জানান, নিহত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আমরা সিআইডি ক্রাইম সিনকে খবর দিয়েছি। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম পরিচয় শনাক্ত করা হবে।
এমআরএম/এএসএম