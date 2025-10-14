কোরআন অবমাননা: নর্থ সাউথের অপূর্বকে ১০ দিনের রিমান্ডে চায় পুলিশ

কোরআন অবমাননা: নর্থ সাউথের অপূর্বকে ১০ দিনের রিমান্ডে চায় পুলিশ
কোরআন অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী অপূর্ব পালকে ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকার মহানগর হাকিম আদালতে রিমান্ডের বিষয়ে শুনানি হবে। প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই জাকির হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।
গত ৯ অক্টোবর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ভাটারা থানার এসআই চাঁদ মিয়া অপূর্বকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে পেতে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আদালত আসামির উপস্থিতিতে রিমান্ডের শুনানির জন্য ১৪ অক্টোবর দিন ঠিক করেন।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, এই আসামি কোরআন অবমাননার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনার দিন ও সময়ে ঘটনাস্থলে মুসলিম ধর্মাবলম্বীর পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফ হাতে করে নিয়ে এসে সবার সামনে হাত থেকে ফ্লোরের ওপর ফেলে পা দিয়ে পদদলিত করে ধর্মের বিশ্বাসের অবমাননা করে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত হানার কথা স্বীকার করেছেন। বিষয়টি দেশব্যাপী বহুল আলোচিত ঘটনা যা দেশের সব ধরনের মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে।
ঘটনাটি কারও ইন্ধনে বা কোনো সম্প্রদায়ের উসকানিতে এবং দেশে নৈরাজ্য ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য হয়েছে কি না, তা জানতে অপূর্বকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে উদঘাটনের সম্ভবনা রয়েছে। সেজন্য তার ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুরের প্রার্থনা করেন তদন্ত কর্মকর্তা।
কোরআন অবমাননার ঘটনায় অপূর্বর বিরুদ্ধে গত ৫ অক্টোবর ভাটারা থানার এসআই হাসমত আলী মামলাটি দায়ের করেন।
অপূর্ব নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি আগেও সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন একই বিভাগের প্রভাষক আসিফ বিন আলী। মামলা হয়ে কারাগারে যাওয়ার পর অপূর্বকে স্থায়ী বহিষ্কার করেছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।
টিটি/ইএ/জিকেএস