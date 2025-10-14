রাতে হঠাৎ মার্কিন দূতাবাসে নিরাপত্তা জোরদার, সোয়াত মোতায়েন

রাতে হঠাৎ মার্কিন দূতাবাসে নিরাপত্তা জোরদার, সোয়াত মোতায়েন
ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। দূতাবাসটির নিরাপত্তায় হঠাৎ যুক্ত হয়েছে ডিএমপির বিশেষায়িত সোয়াত টিম। জানা গেছে, হামলার আশঙ্কায় হুমকির সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পর ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের নিরাপত্তা জোরদার করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।
সোয়াতের সদস্যরা বিশেষায়িত অভিযানের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এবং তাদের কাছে সে ধরনের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম রয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ডিএমপির গুলশান বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) মাসুদ আলম জাগো নিউজকে বলেন, নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে এমন আশঙ্কায় মার্কিন দূতাবাস এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
তবে নিরাপত্তা ঝুঁকিটি কী ধরনের এবং সুনির্দিষ্ট হুমকির তথ্যটি কী তা বলেননি এসি মাসুদ কিংবা অন্য কর্মকর্তারা।
পুলিশের একটি সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে হামলার পরিকল্পনা করছিল একটি গোষ্ঠী। হামলা করতে পারে এমন তিনজনের পরিচয় এরইমধ্যে নিজস্ব তদন্তের বরাতে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। এই তিনজনের নাম-পরিচয় ঠিকানা ও ছবিসহ তথ্য পেয়েছে দূতাবাস। এই তিনজনই বাংলাদেশি নাগরিক। পরে দূতাবাসের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের কাছে একটি চিঠি দেওয়া হয়। এছাড়া এই সন্দেহভাজন তিনজনের নামপরিচয় পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়।
গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাত ৯টার পর থেকে মার্কিন দূতাবাস এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের কার্যক্রম হাতে নেয় পুলিশ। এককথায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় মার্কিন দূতাবাস ও তার আশপাশের এলাকায়। দূতাবাস এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। ডিএমপির সিটিটিসির সদস্যসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা সেখানের নিরাপত্তা জোরদার করেছে।
