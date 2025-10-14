বিদায় নিলো মৌসুমি বায়ু, কমছে বৃষ্টি

বিদায় নিলো মৌসুমি বায়ু, কমছে বৃষ্টি
বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। এর প্রভাবে দেশজুড়ে বৃষ্টি অনেকটা কমে গেছে। আগামী কয়েক দিন দেশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
এর আগে, চলতি বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহে দেশের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ শুরু হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাংলাদেশে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকে। এটি সমুদ্র থেকে স্থলভাগে আর্দ্র বায়ু বয়ে আনে, ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
তবে মৌসুমি বায়ু বিদায়ের পর প্রবাহিত হয় উত্তর-পূর্ব দিকের বায়ু, যা আসে ভারতের হিমালয় অঞ্চল থেকে। এই বায়ু শুষ্ক ও ঠান্ডা, তাই ধীরে ধীরে দেশের আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে ওঠে এবং তাপমাত্রা কমতে শুরু করে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা জাগো নিউজকে বলেন, মৌসুমি বায়ু বিদায় নিলে দেশে বৃষ্টি একদম কমে যায়। গত ২৪ ঘণ্টায় আবহাওয়া অফিসের ৫২টি স্টেশনের কোথাও বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়নি। এখন যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে হবে না।
চলতি মাসের ২০ তারিখের পর সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে জানিয়ে এ আবহাওয়াবিদ বলেন, ২০ তারিখের পর সাগরে একটু লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এটি নিম্নচাপে রূপ নিলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া চলতি মাসে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে, আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দেশের চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
