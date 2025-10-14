১ ঘণ্টা পর সায়েন্সল্যাব ছাড়লেন শিক্ষার্থীরা, যানচলাচল স্বাভাবিক

১ ঘণ্টা পর সায়েন্সল্যাব ছাড়লেন শিক্ষার্থীরা, যানচলাচল স্বাভাবিক
এক ঘণ্টা পর সায়েন্সল্যাব মোড় ছেড়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছেন ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীরা। এতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিয়ে ক্যাম্পাসের দিকে চলে যান।
‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন–২০২৫’ সংশোধনের দাবি এবং সোমবার ঢাকা কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনার প্রতিবাদে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করেন ঢাকা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনির্ভাসিটির নতুন অধ্যাদেশে ঢাকা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস বিলুপ্তির কথা বলা হয়েছে। এতে কলেজটির শত বছরের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হবে। তাই আইন সংশোধনে তারা রাজপথে নেমেছেন।
এরপর ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস এবং উপাধ্যক্ষ প্রফেসর পারভীন সুলতানা হায়দার সায়েন্সল্যাব মোড়ে এসে শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। পরে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিয়ে ক্যাম্পাসের দিকে চলে যান।
