২০ বছর পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক ঢাকায়

২০ বছর পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক ঢাকায়
দীর্ঘ দুই দশক পর যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের (জেইসি) বৈঠকে বসতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। ২৭ অক্টোবর ঢাকায় নবম জেইসি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশ নিতে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী আহাদ খান চিমা।
বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। আর পাকিস্তান প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেবেন দেশটির অর্থমন্ত্রী আহাদ খান চিমা। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতে সহায়তার নানা বিষয় এ বৈঠকে গুরুত্ব পাবে।
সূত্র জানায়, ঢাকায় অবস্থানকালে আহাদ খান চিমা জেইসি বৈঠকে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
সর্বশেষ বাংলাদেশ-পাকিস্তান যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর।
কূটনৈতিক সূত্র আরও জানায়, জেইসি বৈঠকের সময়ের কাছাকাছি পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খানের আমন্ত্রণে ইসলামাবাদ সফরে যাবেন বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। সেখানে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হবে।
গত বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে যোগাযোগ ও আলোচনা বেড়েছে। এবারের বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো, কৃষি ও ব্যাংকিং খাতে সহযোগিতা, আর্থিক সেবা উন্নয়নসহ নতুন অংশীদারত্বের দিকগুলোতে জোর দেওয়া হবে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের অংশ হিসেবে বৈঠকে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশি চা, পাটজাত পণ্য, ওষুধ, তৈরি পোশাক ও ইলেকট্রনিকস সামগ্রী শুল্ক ও কোটামুক্তভাবে আমদানির অনুরোধ জানানো হবে বলে জানা গেছে।
জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানের পর আহাদ খান চিমার এই সফর হবে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মন্ত্রী পর্যায়ে চতুর্থ সফর। এর আগে, এপ্রিলে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালোচ। এরপর সফর করেন দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার।
