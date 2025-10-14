সায়েন্সল্যাব অবরোধ, ভ্যাপসা গরম-যানজটে নাকাল নগরবাসী

সায়েন্সল্যাব অবরোধ, ভ্যাপসা গরম-যানজটে নাকাল নগরবাসী
‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫’ অধ্যাদেশ সংশোধন এবং সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকা কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করেছে ঢাকা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা। এতে যানজটে আটকা পড়েছে সায়েন্সল্যাব মোড় দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন। ভ্যাপসা গরম আর যানজটে নাকাল অবস্থা যাত্রীদের।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বেলা ১১টায় সরেজমিনে সায়েন্সল্যাব এলাকায় দেখা যায়, মোড় দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন আটকে রেখেছে শিক্ষার্থীরা। এতে নীলক্ষেত ও শাহবাগ থেকে সায়েন্সল্যাব অভিমুখী, ধানমন্ডি-কলাবাগনসহ অন্য রুট থেকে সায়েন্সল্যাব অভিমুখী যানবাহন আটকা পড়ে আছে।
যানযটে আটকা যাত্রীরা প্রায়ই এমন সড়ক অবরোধের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মৌমিতা বাসের যাত্রী শারমিন নাহার বলেন, প্রায়ই এমন অবরোধ হয়। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ছাড়া কিছুই না। ৩০ মিনিট ধরে বসে আছি। একে তো গরম, তার ওপর জ্যামে বসে থাকা। জানি না কতক্ষণ বসে থাকতে হবে।
দিবারুল আলম নামের আরেক যাত্রী বলেন, অফিসে যাচ্ছিলাম, এখন গাড়িসহ আটকা পড়লাম। এগুলো ভোগান্তি। কিছু হলেই শিক্ষার্থীরা রাস্তা বন্ধ করে সাধারণ মানুষকে কষ্ট দেয়। এগুলোর শেষ কোথায়!
ডি-লিংক বাসের চালক সুমন বলেন, হঠাৎ ছাত্ররা রাস্তা বন্ধ করে দিছে। যাওয়ার উপায় নাই, তাই বসে আছি।
এর আগে, বেলা সাড়ে ১০টায় ঢাকা কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে সায়েন্সল্যাব মোড়ে এসে অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ নতুন ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনির্ভাসিটি অধ্যাদেশের বর্তমান ধারায় ঢাকা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস বিলুপ্ত হবে। এতে কলেজটির শত বছরের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হবে। তাই আইন সংশোধনে তারা রাজপথে নেমেছে।
এছাড়া সায়েন্সল্যাব মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকতে দেখা গেছে।
