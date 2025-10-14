বায়ুদূষণের শীর্ষে লাহোর, ঢাকা পঞ্চম

বায়ুদূষণের শীর্ষে লাহোর, ঢাকা পঞ্চম
বায়ুদূষণের শীর্ষে আজ পাকিস্তানের লাহোর। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারতের দিল্লি। তৃতীয় অবস্থানে ভারতের আরেক শহর কলকাতা, চতুর্থ কাতারের দোহার এবং অঞ্চম অবস্থানে ঢাকা।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।
স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
আরও পড়ুন:
বায়ুদূষণে পাকিস্তানের ১ কোটি ১০ লাখেরও বেশি শিশু ঝুঁকিতে: ইউনিসেফ
দক্ষিণ এশিয়ায় বায়ুদূষণ কেন এত বেশি?
শীতের শুরুতেই ঢাকায় বেড়েছে বায়ুদূষণ, সমাধান কোন পথে?
বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা লাহোরের দূষণ স্কোর ২২১ অর্থাৎ সেখানকার বায়ু খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। এরপর রয়েছে দিল্লি। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৮৬ অর্থাৎ এখানকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।
তৃতীয় অবস্থানের থাকা কলকাতার দূষণ স্কোর ১৬৪ অর্থাৎ এখানকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।
চতুর্থ অবস্থানে থাকা দোহার স্কোর ১৬২ অর্থাৎ এখানকার বাতাসও অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।
পঞ্চম অবস্থানে ঢাকা এবং ঢাকার দূষণ স্কোর ১৫৯ অর্থাৎ এখানকার বাতাসও অস্বাস্থ্যকর।
এসএনআর/এএসএম