ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব
জুয়ার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, বাংলাদেশে ক্রিকইনফো ব্লক করার উদ্যোগ
বাংলাদেশে অনলাইনে এককভাবে সবচেয়ে বেশি জুয়ার বিজ্ঞাপন দেয় জনপ্রিয় ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো। এ বিজ্ঞাপন থেকে যে অর্থ আয় হয়, তা থেকে কোনো ধরনের ভ্যাট-ট্যাক্সও দেওয়া হয় না।
সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশে ক্রিকইনফো বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তবে তার আগে জনমত নেওয়া হবে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) দিনগত রাত ১টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে এসব কথা জানান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব।
পোস্টে ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব লিখেছেন, এককভাবে বাংলাদেশের সাইবার স্পেসে সবচেয়ে বেশি জুয়ার বিজ্ঞাপন দেয় ক্রিকইনফো ডটকম। অনলাইন জুয়া, এর প্রচার-প্রচারণা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বাংলাদেশের সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৫-এ নিষিদ্ধ। জুয়ার কালো থাবায় বাংলাদেশের যুবকরা সর্বস্বান্ত, পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের সম্পদ।
আরও পড়ুন
ক্রিকইনফো’র বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে বাংলাদেশের তিনজন
ক্রিকইনফোর সর্বকালের সেরা এশিয়া একাদশে সাকিব
ক্রিকইনফো অ্যাওয়ার্ডে নেই বাংলাদেশের কেউ
তিনি আরও লেখেন, আমরা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডসহ বেশ কিছু ক্রিকেট প্লেয়িং দেশের ক্রিকইনফো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্টাডি করে দেখেছি, সেখানে অনলাইন জুয়ার বিজ্ঞাপন শতভাগ অনুপস্থিত।
ক্রিকইনফোর সঙ্গে এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে জানিয়ে ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব লেখেন, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি (এনসিএসএ) ক্রিকইনফোকে এ বিষয়ে ইমেইল পাঠিয়েছে এবং পরবর্তীতে তাদের ডাকযোগে রেজিস্টার চিঠি পাঠানো হবে।
প্রধান উপদেষ্টা এ বিশেষ সহকারীর ভাষ্য, একদিকে অবৈধভাবে জুয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে আইন ভঙ্গ করছে ক্রিকইনফো, অন্যদিকে জুয়ার বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের ওপর আয়কর বা ভ্যাট হিসেবে বাংলাদেশকে কোনো অর্থ দেয়নি আইন পাসের আগে-পরে।
জুয়ার বিজ্ঞাপন বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, জুয়ার বিজ্ঞাপন বন্ধ না করলে বাংলাদেশে ক্রিকইনফো ব্লক করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত হবে কি না, এ বিষয়ে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি (এনসিএসএ) জনমত সংগ্রহ করবে।
এএএইচ/এমআরএম