জিবুতির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অধ্যাপক ইউনূসের বৈঠক
জিবুতির প্রধানমন্ত্রী আবদুল কাদের কামিল মোহাম্মদ ১৩ অক্টোবর (সোমবার) রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য ফোরামের (ডব্লিউএফএফ) ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, জিবুতিতে বাংলাদেশের সফল ক্ষুদ্রঋণ মডেল প্রয়োগ, আঞ্চলিক ভূরাজনীতি এবং রোহিঙ্গা সংকটসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
জিবুতির প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক ইউনূসের প্রশংসা করে বলেন, ‘আপনি জিবুতিতেও সুপরিচিত একটি নাম’। তিনি অধ্যাপক ইউনূসকে পূর্ব আফ্রিকার দেশটিতে সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন, ‘আমাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আপনার পরামর্শ প্রয়োজন।’
জিবুতির প্রধানমন্ত্রী তার দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস জিবুতির আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব দেন, জিবুতির একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করতে পারে, যেন তারা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন।
তিনি জানান, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো সারা বছর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা জিবুতির কর্মকর্তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।
অধ্যাপক ইউনূস দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জিবুতি খুব প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও ওষুধ আমদানি করতে পারে।
বৈঠকে উপস্থিত জিবুতির ক্ষুদ্রঋণ মন্ত্রী অধ্যাপক ইউনূসের কাছে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরামর্শ চান।
বাংলাদেশের পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য বিষয়ক উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম।
এমআরএম