আজ বিশ্ব মান দিবস
আজ ১৪ অক্টোবর। ৫৬তম বিশ্ব মান দিবস (World Standards Day)। মূলত পণ্যসেবার মান উন্নয়ন ও বজায় রাখার প্রতি কর্তৃপক্ষ, উদ্যোক্তা এবং ভোক্তাদের সচেতনতার তৈরিতে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।
এ বছরের বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য ÔA Shared vision for a better world অর্থাৎ ‘সমন্বিত উদ্যোগে টেকসই উন্নত বিশ্ব বিনির্মাণে – মান’ । এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে।
এ বছর এসডিজি গোল-১৭: ‘Partnership to the goals’ বা ‘অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব’ কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশের মধ্যে অর্থ, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নীতিগত সুসংগঠন-এর মতো পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
এসডিজি ১৭ অর্জনের লক্ষে বিএসটিআই পণ্যের মান নিশ্চিত করে দেশীয় উৎপাদনকে শক্তিশালী করে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সুগম করে। শিল্প প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের দায়িত্ব হলো বিএসটিআই এর মানদণ্ড মেনে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরি করা। অন্যদিকে, ভোক্তা সাধারণের উচিত মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয় ও এবং বিষয়ে সচেতন হওয়া। যখন সরকার, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ সবাই মিলে ‘মান’ বজায় রাখার জন্য কাজ করবে, তখনই দেশ গুণগত মান সম্পন্ন শিল্প গড়ে উঠবে। এভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসডিজি ১৭ সহ সব লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।
বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে বিএসটিআই’র উদ্যোগে প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহে আলোচনা সভাসহ প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিটিআরসি’র বিভিন্ন মোবাইল ফোনে ক্ষুদেবার্তা (এসএমএস) প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন, প্লাকার্ড লাগানো হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় বিএসটিআই’র উদ্যোগে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান। এছাড়া বিশেষ বক্তা হিসেবে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী, এফবিসিসিআই’র মহাসচিব মো. আলমগীর এবং ক্যাব সভাপতি এ, এইচ, এম, সফিকুজ্জামান উপস্থিত থাকবেন।
আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব এবং স্বাগত বক্তব্য দিবেন বিএসটিআই’র মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এস এম ফেরদৌস আলম।
