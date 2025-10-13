  2. জাতীয়

কর্ণফুলীতে অপহরণের একঘণ্টার মধ্যেই শিশু উদ্ধার, অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানা এলাকায় অপহরণের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের তৎপরতায় সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় অভিযুক্ত অপহরণকারীকেও গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সৈন্যারটেক আজিম হাকিম স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাইদুল ইসলাম সাইমকে (১৩) কৌশলে অপহরণ করে অভিযুক্ত আল হাসান (২৫)। অপহরণের পর কোতোয়ালি থানার স্টেশন রোড নুর মার্কেট এলাকার হোটেল ছোবাহানে নিয়ে যায় শিশুটিকে। পরে সে শিশুটির পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি করে।

অভিযোগ পেয়ে ওই শিশুকে উদ্ধার অভিযানে নামে কর্ণফুলী থানা পুলিশ। তথ্যপ্রযুক্তি ও সোর্সের সহযোগিতায় এক ঘণ্টার ব্যবধানেই শিশুসহ অপহরণকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসআই মাহিন সরওয়ার, এএসআই শম্ভু চন্দ্র নাথ ও কনস্টেবল ফয়সাল হোসেন।

শিশু সাইদুল ইসলাম সাইম কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা এলাকার বাসিন্দা। তার বাবা মো. মোজ্জামেল হক একজন ব্যবসায়ী।

এ বিষয়ে কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শরীফ বলেন, শিশুটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অভিযানে অপহরণকারীর কাছ থেকে মুক্তিপণের ৫ হাজার টাকার মধ্যে তিন হাজার ৭৬০ টাকা এবং একটি Vivo Y18 মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা রুজুর প্রক্রিয়া চলছে।

