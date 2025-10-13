সোহরাওয়ার্দীতে দালালের দৌরাত্ম্য, ট্রলি-শয্যা পেতে হাজার টাকা ঘুষ

সোহরাওয়ার্দীতে দালালের দৌরাত্ম্য, ট্রলি-শয্যা পেতে হাজার টাকা ঘুষ
রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলছে দালালের দৌরাত্ম্য। রোগীর জন্য ট্রলি ও শয্যা পেতে তাদের দিতে হয় এক হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ।
এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালটিতে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
অভিযান প্রসঙ্গে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আকতারুল ইসলাম জানান, অভিযানের শুরুতে দুদকের দল ছদ্মবেশে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে। এসময় প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে দালালদের ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। দুদকের দল অভিযোগ পায় যে দালালরা রোগীদের ওয়ার্ডে ভর্তি করানো ও শয্যা বরাদ্দের জন্য ৫০০ থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করে থাকেন। অভিযানে এর প্রমাণও পাওয়া যায়।
এছাড়া, হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত আউটসোর্সিং কর্মচারীরাও রোগীদের জন্য বিনা মূল্যে ব্যবহারের ট্রলি ও শয্যার ক্ষেত্রে একইভাবে ৫০০ থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করেন বলে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দুদকের দল এ অনিয়ম ও হয়রানির বিষয়গুলো হাসপাতালের পরিচালককে অবহিত করলে তিনি দালালদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধ ও আউটসোর্সিং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।
আকতারুল ইসলাম জানান, অভিযান চালানো দলটি পরে হাসপাতালে সরবরাহ করা সরকারি ওষুধ বাইরে বিক্রির অভিযোগ যাচাইয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টক রেজিস্টার, ভাউচারসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে। এসব রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা শেষে কমিশন বরাবর বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।
এসএম/একিউএফ/এমএস