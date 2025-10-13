মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবি সদস্যকে হেলিকপ্টারে আনা হলো ঢাকায়

মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবি সদস্যকে হেলিকপ্টারে আনা হলো ঢাকায়
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে নাইক্ষ্যংছড়িতে মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবি সদস্য নায়েক মো. আক্তার হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রামু সেনানিবাসস্থ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) থেকে বিজিবির হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা সেনানিবাসস্থ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে এ তথ্য জানান বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ১২ অক্টোবর সকালে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তুমব্রু সীমান্তে টহলরত অবস্থায় বিজিবি সদস্য নায়েক আক্তার হোসেন মাইন বিস্ফোরণে আহত হন। পরে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে রামু সেনানিবাসস্থ সিএমএইচে পাঠিয়ে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়।
আজ সোমবার বিকেলে আহত আক্তার হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিজিবির হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা সিএমএইচ আনা হয়েছে।
বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের সাধারণ মানুষ মাইন বিস্ফোরণে আহত হলেও এই প্রথম কোনো বিজিবি সদস্য আক্রান্ত হলেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে আট মাসে ১৫ জনের বেশি মানুষ মাইন বিস্ফোরণে আহত হন। আহতরা অধিকাংশ পা হারিয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।
টিটি/এমকেআর/জেআইএম