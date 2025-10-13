২০ হাজারের বিলবোর্ড ৮০০ টাকায় বরাদ্দ, ৬ জনের নামে দুদকের মামলা

২০ হাজারের বিলবোর্ড ৮০০ টাকায় বরাদ্দ, ৬ জনের নামে দুদকের মামলা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) এলইডি বিলবোর্ড বরাদ্দের দর প্রতি বর্গফুটে ২০ হাজার টাকা থাকলেও কৌশলে মাত্র ৮০০ টাকায় তা দেওয়া হয়েছিল। এ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে সংস্থাটির সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ বিলালসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুদকের সহকারী পরিচালক মো. রুবেল বাদী হয়ে মামলাটি করেন। আসামিদের বিরুদ্ধে অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের প্রায় ২৫ কোটি ১৩ লাখ ৬৪ হাজার টাকা রাজস্ব ফাঁকি ও আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ জন্য মামলায় দণ্ডবিধি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, সিটি করপোরেশনের জমিতে বিজ্ঞাপন ফলক (বিলবোর্ড) বরাদ্দে প্রতি বর্গফুটে ২০ হাজার টাকা দর নির্ধারিত থাকলেও কৌশলে মাত্র ৮০০ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়। এতে দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতির বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।
এ ঘটনায় মোট ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ডিএসসিসির সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) খান মোহাম্মদ বিলাল এবং প্রতিষ্ঠানের সাবেক উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (বাজার) মো. ইফসুফ আলী সরদার।
এছাড়া, চার ঠিকাদারিপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে টিসিএল অপটোইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আখতার হামিদ খান, বেস্টওয়ানের স্বত্বাধিকারী মোসা. মমতাজ বেগম, বৈশাখী ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. গাফ্ফার ইলাহী ও জি-টেকের স্বত্বাধিকারী সুলতানা দিল আফরোজাকে আসামি করা হয়েছে।
