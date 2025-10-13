অবশেষে দখলমুক্ত চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা কার্যালয়

অবশেষে দখলমুক্ত চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা কার্যালয়
দীর্ঘ কয়েক মাসের টানাপোড়েন, আইনি লড়াই ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টার পর অবশেষে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্ত হলো শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা কার্যালয়। জীবন সদস্যদের সক্রিয় উদ্যোগে সোমবার (১৩ অক্টোবর) কার্যালয় পুনরুদ্ধার করে সংগঠনটি।
এর আগে গতকাল রোববার শাহবাগ থানায় ছয়জনকে মূল আসামি এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা করেন সমিতির সদস্যরা। একইদিন দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নেতারা সমিতির ওপর দখলদারচক্রের কর্মকাণ্ড ও ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন।
সোমবার সকাল ৯টার দিকে জীবন সদস্যরা কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনের প্রস্তুতি নিলে ভবনের ভেতরে থাকা বহিরাগতরা পালিয়ে যান। পরে সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কার্যালয়ে প্রবেশ করে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করেন।
কার্যালয়ে প্রবেশ করে অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। তারা প্রতিজ্ঞা করেন—‘এটি আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের সম্পদ; কোনোভাবেই আর দখলদারদের হাতে যেতে দেবো না।’
পরে সমিতির নেতারা কার্যালয়ে জরুরি সভায় বসে শহীদ আবরার ফাহাদের স্মরণে পূর্বনির্ধারিত ‘নিপীড়ন বিরোধী দিবস’ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন।
এদিকে, নবগঠিত নির্বাচন কমিশনও তাদের রুটিন কার্যক্রম শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাজিম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, সমিতির কার্যালয়ে কাজের পরিবেশ তৈরি হওয়ায় আমরা আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকেই নিয়মিত কার্যক্রম শুরু করছি।
অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কারণে বিগত কয়েক মাস ধরে সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে জানান নেতারা। সামাজিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছিল, ফলে অনেক উপকারভোগী সদস্য বঞ্চিত হন।
তবে আজীবন সদস্যরা আশা প্রকাশ করেছেন—ঐক্য ও নিষ্ঠার মাধ্যমে এই ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠবে চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা।
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী মুকুল বলেন, দীর্ঘদিন পর আমরা আমাদের নিজ কার্যালয়ে ফিরেছি। এটি শুধু দখলমুক্ত নয়, এটি আমাদের আত্মমর্যাদার পুনরুদ্ধার।
ইএআর/এমকেআর/জেআইএম