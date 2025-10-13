  2. জাতীয়

যাত্রীর সঙ্গে প্রতারণা: দুই ট্রাভেল এজেন্সিকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
প্রতারণার অভিযোগে রাজধানীর নয়াপল্টনে দুটি ট্রাভেল এজেন্সিকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এই জরিমানা করেন।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান।

এতে বলা হয়, এদিন দুপুরে নয়াপল্টনে এয়ারস্পিড প্রাইভেট লিমিটেড এবং নড়িয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস-এ অভিযান চালান কর্মকর্তারা। অভিযানে এয়ারস্পিড প্রাইভেট লিমিটেডকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে নড়িয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরসকে একই আইনের ৪৫ ধারায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা এবং ৫৩ ধারায় অবহেলার মাধ্যমে যাত্রীদের অর্থহানি ঘটানোর অপরাধে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও যাত্রী হয়রানির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

