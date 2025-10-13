ক্ষুধা দূরীকরণ ও খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে ৬ প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার

ক্ষুধা দূরীকরণ ও খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে ৬ প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার
বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা দূরীকরণে প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে ছয়টি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) ইতালির রোমে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ব খাদ্য ফোরামের সমাবেশে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি এসব প্রস্তাব তুলে ধরেন।
প্রস্তাবগুলো হলো—
১. ক্ষুধা ও সংঘাতের চক্র ভাঙতে হবে। যুদ্ধ বন্ধ করুন, সংলাপ শুরু করুন, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করুন।
২. এসডিজি অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পূরণ, জলবায়ু কর্মে আন্তরিকতা এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করতে হবে।
৩. সরবরাহ চেইন স্থিতিশীল ও ধাক্কা মোকাবিলায় সক্ষম করার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য ব্যাংক গঠন করতে হবে।
৪. বিশেষ করে তরুণ ও নারী উদ্যোক্তা, কৃষি ও প্রযুক্তি খাতে, উপযুক্ত অর্থায়ন ও অবকাঠামোসহ স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে।
৫. বৈশ্বিক বাণিজ্য যেন খাদ্য নিরাপত্তাকে সমর্থন করে, বাধা না দেয়—সেজন্য রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা বন্ধ করতে হবে।
৬. গ্লোবাল সাউথ ও গ্রামীণ তরুণদের জন্য, ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
এমইউ/এমকেআর/জেআইএম