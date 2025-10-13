পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফেরা হলো না যুবকের

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফেরা হলো না যুবকের
রাজধানীর শ্যামপুরে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে সজীব হোসেন (৩৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। তিনি পেশায় গাড়ির মেকানিক ছিলেন।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে শ্যামপুরের জুরাইন তুলাবাগিচা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে নিয়ে আসা জাকির হোসেন জানান, নিহত সজীব গাড়ির মেকানিক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি শাহীন নামে একজনকে ছয় হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। আজ বিকেল ৫টার দিকে ওই পাওনা টাকা চাইতে গেলে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে সজীবকে ছুরিকাঘাত করেন শাহীন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত সজীব মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর থানাধীন এলাকার বাসিন্দা ইয়াদ আলীর সন্তান। বর্তমানে রাজধানীর পোস্তগোলা আরসিন গেট এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
