ঢাকা সফরে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী অ্যান অ্যালি

প্রকাশিত: ০৬:০১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী অ্যান অ্যালি। ছবি: সংগৃহীত

শিগগির ঢাকা সফরে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্ষুদ্র ব্যবসা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও বহুসংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী ডা. অ্যান অ্যালি। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সম্পৃক্ততা জোরদারে এ সপ্তাহে বাংলাদেশ ও ভারত সফরে আসছেন তিনি।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকার অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রী অ্যান অ্যালি বাংলাদেশে অবস্থানকালে দুদেশের উন্নয়ন সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ‘অস্ট্রেলিয়া–বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ প্ল্যান ২০২৫–২০৩০’ উদ্বোধন করবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের পথে অগ্রযাত্রাকে স্বাগত জানায় এবং এ প্রচেষ্টায় সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সফরে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করবেন মন্ত্রী অ্যান অ্যালি। যেখানে বাংলাদেশ ১১ লাখেরও বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে এটিকে ‌‌‘অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও জটিল মানবিক সংকট’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া আগামী তিন বছরে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং তাদের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের জন্য অতিরিক্ত ৩৭ কোটি ডলার (৩৭০ মিলিয়ন) মানবিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এতে ২০১৭ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার মোট সহায়তার পরিমাণ দাঁড়াবে ১ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

অস্ট্রেলিয়া হাইকমিশন জানায়, বাংলাদেশ সফর শেষে মন্ত্রী অ্যান অ্যালি ভারত যাবেন। সেখানে তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক ও বহু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, যাতে দুদেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর হয়। বর্তমানে প্রায় দশ লাখ ভারতীয় বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন, যা দুদেশের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে।

ভারত সফরে আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে এক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন অ্যান অ্যালি। সেখানে তিনি ভারতীয়–অস্ট্রেলীয় সম্প্রদায়ের অবদান তুলে ধরবেন, যা অস্ট্রেলিয়ার বহুসাংস্কৃতিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এ সফর নিয়ে মন্ত্রী অ্যান অ্যালি বলেন, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করে একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সফর তার সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

