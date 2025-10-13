  2. জাতীয়

জাতীয় নির্বাচনের দায়িত্বে আনসার-ভিডিপি, থাকবেন জেন-জেড সদস্যরা

প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
জাতীয় নির্বাচনের দায়িত্বে আনসার-ভিডিপি, থাকবেন জেন-জেড সদস্যরা
মতবিনিময় সভায় কথা বলেন কর্নেল ফয়সাল আহাম্মদ ভূঁইয়া

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে শতভাগ প্রশিক্ষিত আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হবে নবীন প্রজন্ম বা জেন-জেড থেকে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদরদপ্তরে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রস্তুতি ও বাজেট বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন বাহিনীর উপমহাপরিচালক (প্রশাসন) কর্নেল ফয়সাল আহাম্মদ ভূঁইয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কর্নেল ফয়সাল আহাম্মদ ভূঁইয়া বলেন, অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের দায়িত্ব পালনের চিত্র হবে ভিন্ন ও অধিক পেশাদার। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পোশাকের মান, সক্ষমতা ও সুষ্ঠু ডেটাবেসের মাধ্যমে নিবন্ধন যাচাই করে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হবে। ফলে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা স্বার্থন্বেষী মহলের প্রভাবমুক্ত থেকে পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে তারা সফলকাম হবেন।

নির্বাচনী বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে যৌক্তিকতার সঙ্গে নির্বাচনী বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, কতিপয় সংবাদমাধ্যমে বাহিনীর নির্বাচন সংক্রান্ত বাজেট প্রসঙ্গে একটি ভিন্নধর্মী প্রচার ইতোমধ্যে হয়েছে, যা বাহিনী ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে।

জাতীয় নির্বাচনের দায়িত্বে আনসার-ভিডিপি, থাকবেন জেন-জেড সদস্যরা

সভায় আনসার বাহিনীর উপমহাপরিচালক বলেন, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ১২ জন কেন্দ্র-নিরাপত্তা সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও প্রিজাইডিং অফিসারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি কেন্দ্রে অস্ত্রসহ একজন আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন। এর ফলে সম্ভাব্য প্রায় ৪৫ হাজার ভোটকেন্দ্রের প্রতিটিতে ১৩ জন করে আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করবেন। তাছাড়াও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য।

কর্নেল ফয়সাল আহাম্মদ ভূঁইয়া আশা প্রকাশ করে বলেন, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠানে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

নির্বাচনী প্রস্তুতি ও বাজেট সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপমহাপরিচালক (অপারেশন্স) সাইফুল্লাহ রাসেল, পরিচালক (অপারেশন্স) মুহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, পরিচালক (প্রশাসন-কিউ), আশরাফুল ইসলাম এবং পরিচালক (সিএইচটি-অপস) জাহিদ হোসেন।

