  2. জাতীয়

মেট্রোরেলে বিজ্ঞাপন স্পেস ভাড়ার আবেদন ২০ অক্টোবর পর্যন্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
মেট্রোরেলে বিজ্ঞাপন স্পেস ভাড়ার আবেদন ২০ অক্টোবর পর্যন্ত
মেট্রোরেল। ফাইল ছবি

মেট্রোরেলের অভ্যন্তরে নির্ধারিত স্থানে আলোকিত ও অনালোকিত বিজ্ঞাপনের স্থান ভাড়া বা ইজারার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) ডিএমটিসিএলের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ডিএমটিসিএলের আওতায় পরিচালনাধীন এমআরটি লাইন-৬ এর ২৪ সেট মেট্রোট্রেনের অভ্যন্তরে নির্ধারিত স্থানে আলোকিত ও অনালোকিত বিজ্ঞাপন দেওয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন স্পেস ভাড়া বা ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন সংগ্রহের শেষ তারিখ আগামী ২০ অক্টোবর। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) ভিজিটের অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমটিসিএল।

এমএমএ/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।