মেট্রোরেলে বিজ্ঞাপন স্পেস ভাড়ার আবেদন ২০ অক্টোবর পর্যন্ত

মেট্রোরেলে বিজ্ঞাপন স্পেস ভাড়ার আবেদন ২০ অক্টোবর পর্যন্ত
মেট্রোরেলের অভ্যন্তরে নির্ধারিত স্থানে আলোকিত ও অনালোকিত বিজ্ঞাপনের স্থান ভাড়া বা ইজারার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) ডিএমটিসিএলের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ডিএমটিসিএলের আওতায় পরিচালনাধীন এমআরটি লাইন-৬ এর ২৪ সেট মেট্রোট্রেনের অভ্যন্তরে নির্ধারিত স্থানে আলোকিত ও অনালোকিত বিজ্ঞাপন দেওয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন স্পেস ভাড়া বা ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন সংগ্রহের শেষ তারিখ আগামী ২০ অক্টোবর। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) ভিজিটের অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমটিসিএল।
এমএমএ/এমএএইচ/জেআইএম