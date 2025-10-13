মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবি সদস্যকে হেলিকপ্টারে আনা হচ্ছে ঢাকায়

মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবি সদস্যকে হেলিকপ্টারে আনা হচ্ছে ঢাকায়
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে নায়েক আক্তার হোসেন নামে একজন বিজিবি সদস্য গুরুতর আহত হন। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিজিবির হেলিকপ্টারযোগে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) আনা হচ্ছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবি সদস্যকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিজিবির হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা সিএমএইচে আনা হচ্ছে।
এর আগে গতকাল রোববার বেলা পৌনে ১১টার দিকে স্থলমাইন বিস্ফোরণে বিজিবির ওই সদস্য আহত হন। পরে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে সেনাবাহিনীর রামু সেনানিবাসের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়।
এর আগে বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের সাধারণ মানুষ মাইন বিস্ফোরণে আহত হলেও এই প্রথম কোনো বিজিবি সদস্য আক্রান্ত হলেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে আট মাসে ১৫ জনের বেশি মানুষ মাইন বিস্ফোরণে আহত হন। আহতরা অধিকাংশ পা হারিয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।
টিটি/এমকেআর/এমএস