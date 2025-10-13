  2. জাতীয়

যেখানে প্রতিটি শিশুই সম্মানিত অতিথি

প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
চিত্রাঙ্কন ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া কন্যাশিশুরা

‘আমি সেই মেয়ে, আমিই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিই: সংকটের সামনের সারিতে মেয়েরা’—এই বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য সামনে রেখে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) উদযাপন করেছে আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস ২০২৫। ১১ থেকে ১৩ অক্টোবর ঢাকার মিরপুর ২ নম্বর সেকশনের আলোক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী এ আয়োজন, যেখানে প্রতিটি শিশুই ছিল সম্মানিত অতিথি।

এমজেএফের নাগরিক, স্বাধীনতা ও সেফ— এ তিনটি প্রকল্পের সমন্বিত উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান ছিল সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব ও আনন্দের এক মিলনমেলা। চিত্রাঙ্কন ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কন্যাশিশুরা প্রকাশ করে তাদের ভাবনা ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা। মায়ের আঁচল আশ্রয়কেন্দ্রের শিশুদের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ।

অনুষ্ঠানে আশ্রয়কেন্দ্রের ১৮৫ জন শিশুর মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। অংশগ্রহণকারী ৭৫ জন শিশুকে দেওয়া হয় স্মারক টি-শার্ট এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।

শিশুদের উৎসাহিত করার জন্য অনুষ্ঠানে কোনো প্রধান অতিথি রাখা হয়নি। বরং প্রতিটি শিশুকেই সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যা আয়োজনটি অনন্য করে তোলে।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে এমজেএফের রাইটস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রামসের পরিচালক বনশ্রী মিত্র নিয়োগী অংশগ্রহণকারী, শিক্ষক ও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

দিবসটি ঘিরে ১১ অক্টোবর মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও দুরন্ত টিভির যৌথ আয়োজনে সম্প্রচারিত হয় একটি বিশেষ টক শো। আলোচক হিসেবে অংশ নেন ব্যারিস্টার নিহাদ কবির এবং শিশু প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিল প্রহর, তায়েবা ও প্রিথিয়া।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয় করেন এমজেএফের ইয়ুথ অ্যান্ড সোশ্যাল কোহেশন লিড ও মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন কো-অর্ডিনেটর ওয়াসিউর রহমান তন্ময়।

