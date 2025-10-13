ধর্ম উপদেষ্টা
রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করিনি, আমার সেফ এক্সিটের প্রয়োজন নেই
কোনো রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করিনি বা কাউকে চুরি করতে সহায়তা করিনি, তাই আমার সেফ এক্সিটের (নিরাপদ প্রস্থান) প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা বলেন।
এনসিপির নেতা নাহিদ ইসলাম বলেছেন উপদেষ্টারা সেফ এক্সিট খুঁজছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, আমি যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছি, আমার কোনো সেফ এক্সিটের প্রয়োজন নেই। আমি এ দেশের নাগরিক, আমি এ দেশেই থাকবো। আমার কোনো অপরাধ নেই, আমি কোনো রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করিনি বা কাউকে চুরি করতে সহায়তা করিনি। অতএব আমার কোনো অপরাধ নেই, তাহলে আমি কেন সেফ এক্সিটের জন্য পাগল হবো?
তিনি বলেন, আমরা দেশ থেকে কোথায় পালাবো? আমার ঢাকা শহরে কোনো বাড়ি নেই। চট্টগ্রাম শহরেও কোনো বাড়ি নেই। আমি সেফ এক্সিট নিয়ে কি বাইরে রাস্তায় গিয়ে শুয়ে থাকবো? এই দেশটা আমার। আমরা যদি একটা নির্বাচিত সরকারকে দায়িত্বটা বুঝিয়ে দিতে পারি, সেটা আমাদের বড় সফলতা। এটা আমাদের জন্য কৃতিত্ব৷ সেফ এক্সিটের কোনো প্রয়োজনই নেই। আমরা কোনো অপরাধ করিনি, কোনো টাকা লুট করিনি যে আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে।
যারা জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল তাদের সঙ্গে কি সরকারের কোনো দূরত্ব তৈরি হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার তো মনে হয় না দূরত্ব তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে অনেকেই অনেক কথা বলেন। সবকিছু তো আর শতভাগ মাপা যায় না। আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক ভালো। প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছি।
যাদের আন্দোলনের ফলে আপনারা উপদেষ্টা হয়েছেন, তারা কেন বলছেন বিশেষ করে নাহিদ ইসলাম উপদেষ্টাদের সেফ এক্সিটসহ নানান অভিযোগ করছেন এবং তারা কেন আপনাদের অবিশ্বাস করছেন, এ অবস্থাটা কেন তৈরি হয়েছে- জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, এটা নাহিদই ভালো বলতে পারবেন। এ ব্যাপারে আমার পক্ষে বলা কঠিন।
তিনি বলেন, আমরা আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সব সিস্টেমকে একটা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছি। আগামীতে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তাদের জন্য আমরা পথ মসৃণ করে রেখেছি।
