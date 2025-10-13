কুমিল্লায় বিজিবির অভিযান, বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি জব্দ

কুমিল্লায় বিজিবির অভিযান, বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি জব্দ
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় উন্নতমানের শাড়ি জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা।
জব্দকৃত শাড়ির আনুমানিক মূল্য তিন কোটি টাকার অধিক।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) ভোরে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) একটি বিশেষ অভিযানিক দল উপজেলার শশীদল সীমান্ত এলাকা অভিযান চালিয়ে শাড়িগুলো জব্দ করে।
বিজিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর সাড়ে ৫টায় দিকে ৬০ বিজিবির একটি বিশেষ দল সীমান্তবর্তী শশীদল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় একটি পিকআপভ্যানসহ তিন কোটি টাকার অধিক মূল্যের ভারতীয় শাড়ি জব্দ করা হয়। তবে অভিযানে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান দমনে বিজিবির তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা এবং মাদক ও পণ্য চোরাচালান প্রতিরোধে ৬০ বিজিবির অভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।
জব্দ করা মালামাল পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/জেআইএম