নিউমার্কেট সিটি কমপ্লেক্সে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ১

প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর নিউমার্কেট সিটি কমপ্লেক্সে বিশ্বাস বিল্ডার্স মার্কেটে চুরির ঘটনায় মো. আলিম হাওলাদার (৩৬) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে নিউমার্কেট থানা পুলিশ।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ৪ অক্টোবর রাতে নিউমার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের চতুর্থ ও নিচ তলায় চোরেরা তালা ভেঙে ২০ লাখ ৯৯ হাজার ৪৫২ টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় মো. মানিকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিউমার্কেট থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করা হয়।

ডিসি তালেবুর রহমান আরও জানান, নিউমার্কেট থানা পুলিশের একটি টিম মামলাটির তদন্তকালে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও প্রযুক্তির সহায়তায় চুরির ঘটনায় জড়িত আসামিদের শনাক্ত করে। এরপর বরগুনা জেলার বুনিয়া গ্রাম থেকে আলিম হাওলাদারকে গ্রেফতার করা হয়।

তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চোরাইকৃত টাকার মধ্যে নগদ এক লাখ ৪০ হাজার টাকা ও চুরির কাজে ব্যবহৃত কাটা শাবল উদ্ধার করা হয়।

