গ্যাস না থাকায় সড়ক অবরোধ, গুলশান-আমতলী রুটে যান চলাচল বন্ধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১২ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
এলাকায় গ্যাস না থাকায় মহাখালীতে সড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয়রা

রাজধানীর মহাখালী এলাকায় গ্যাস না থাকার প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা ওয়্যারলেস গেটের সামনের সড়ক অবরোধ করেছেন। এ ঘটনায় আমতলী থেকে গুলশান-১ পর্যন্ত উভয়মুখী সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, স্থানীয়রা গ্যাস সংযোগ স্বাভাবিক করার দাবিতে সড়কে অবস্থান নেন। এতে ওই রুটে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে যাত্রী ও চালকদের বিকল্প সড়ক ব্যবহার করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ডাইভারশন রোড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে-

১. গুলশান-১ থেকে আমতলী অভিমুখে যাতায়াতকারীরা পুলিশ প্লাজা রুট ব্যবহার করতে পারবেন।

২. আমতলী থেকে গুলশান-১ অভিমুখে যাত্রীরা উত্তরে গিয়ে ইউটার্ন নিয়ে কাকলী হয়ে গুলশান-২ রুট ব্যবহার করতে পারবেন।

ট্রাফিক বিভাগ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন এডিসি জিয়াউর রহমান।

