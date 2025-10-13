  2. জাতীয়

ঢামেকের সিঁড়িতে পড়ে ছিল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ভেতরে ১০১ নং ওয়ার্ডে সিঁড়ির নিচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৫৫) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আমরা সকাল সাড়ে ৯টার দিকে খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেলের ভেতরে ১০১ নং ওয়ার্ডের সিঁড়ির নিচ থেকে অজ্ঞাত (৫৫) এক ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পরে থাকতে দেখি। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেকের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, আশপাশে লোকের মুখে জানতে পারি নিহত ওই ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অজ্ঞাত হিসেবে মেডিকেলে ভর্তি হয়। কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকায় সিঁড়ির নিচেই তার মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আমরা সিআইডি ক্রাইম সিনকে খবর দিয়েছি। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম-পরিচয়ের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

কাজী আল-আমিন/এএমএ/জিকেএস

