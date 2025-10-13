ছিনতাইকারী সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনি
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী এলাকায় ছিনতাইকারী সন্দেহে মো. তুহিন (২৬) ও আব্দুল হাকিম মিয়া (২৫) নামের দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) ভোরে এই ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এস আই) আব্দুল করিম জানান, যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী এলাকায় ভোরে ছিনতাই করার সময় স্থানীয় জনতা গণপিটুনি দিলে দুইজন গুরুতর আহত হন। পরে খবর পেয়ে তাদেরকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। এই বিষয়ে যাত্রাবাড়ী থানায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এএসএম