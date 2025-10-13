কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৫ নেতাকর্মীসহ গ্রেফতার ৬

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৫ নেতাকর্মীসহ গ্রেফতার ৬
ঢাকা মহানগর উত্তর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
সোমবার (১৪ অক্টোবর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
ডিবি পুলিশ জানায়, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সংগঠনের গোপন বৈঠকের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ওই বৈঠক থেকে শ্রমিক লীগ নেতা ও আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ৬ জনের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও জানিয়েছেন ডিসি তালেবুর রহমান।
