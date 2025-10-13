কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে মো. শুয়াইবুর রহমান (৫৪) নামের এক কয়েদি চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন।
রোববার (১২ অক্টোবর) দিনগত রাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত সোয়া ২টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারারক্ষী মো. মারুফ হাসান জানান, মো. শুয়াইবুর রহমান রাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, মো. শুয়াইবুর রহমান কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদি হিসেবে ছিলেন। তার বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার কানসাট মিলিক এলাকায়। তার বাবার নাম শমশের আলী।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/জিকেএস