  2. জাতীয়

মা ইলিশ রক্ষায় আকাশে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার টহল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৯ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
মা ইলিশ রক্ষায় আকাশে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার টহল
বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে অবৈধ মাছ আহরণ রোধে নজরদারি

ইলিশের প্রজনন মৌসুমে সংরক্ষণ কার্যক্রম সফল করতে ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫’-এর অংশ হিসেবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিমানবাহিনী বিশেষ নজরদারি মিশন পরিচালনা করছে।

রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আইএসপিআর জানায়, ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ারের’ আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত এই বিশেষ অভিযানটি ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এর অংশ হিসেবে রোববার সন্ধ্যা ৬টায় বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার নদ-নদীতে অবৈধ মাছ আহরণ রোধে বিমান নজরদারি পরিচালনা করে।

এসময় হেলিকপ্টারটি মুন্সীগঞ্জ সদর, লৌহজং, শিবচর, কালকিনি, জাজিরা, নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার নদীগুলোতে টহল দেয় এবং সফলভাবে মিশন সম্পন্ন করে।

একই সময়ে বিমানবাহিনীর আরেকটি হেলিকপ্টার খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার শরণখোলা থেকে শ্যামনগর পর্যন্ত সুন্দরবন ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকায় অবৈধ মাছ আহরণ রোধে বিমান নজরদারি মিশন পরিচালনা করে।

আইএসপিআর আরও জানায়, হেলিকপ্টারগুলোতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্চলাইট (নাইট সান) সংযুক্ত করা হয়েছে, যা রাতের অন্ধকারে দৃশ্যমানতা বাড়িয়ে তোলে এবং মাছ ধরার নৌযানগুলো পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। এই মিশনে বিমানবাহিনীর ক্রুরা নাইট ভিশন গগলস (এনভিজি) ব্যবহার করে সম্পূর্ণ অন্ধকারেও কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করেন।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, আকাশ থেকে ভূমিতে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে এসব মিশন পরিচালিত হচ্ছে, যাতে মাঠ পর্যায়ের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এসব অঞ্চলের বাইরে কুতুবদিয়া, বরিশাল ও ভোলা এলাকায়ও বিমানবাহিনী একই ধরনের নজরদারি মিশন পরিচালনা করবে বলে জানানো হয়েছে।

টিটি/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।