আন্তঃবাহিনী অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার উদ্বোধন
সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এবং ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অংশগ্রহণে আন্তঃবাহিনী অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা-২০২৫ শুরু হয়েছে। রোববার (১২ অক্টোবর) ঢাকা সেনানিবাসস্থ বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে এ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর জানায়, এবারের প্রতিযোগিতায় তিনটি দলের মোট ১৫৬ জন প্রতিযোগী ২২টি ইভেন্টে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র পদকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি একে খন্দকারের এয়ার অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ খায়ের উল আফসার।
এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য—তিন বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও ক্রীড়া মনোভাব বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় পর্যায়ে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান, ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের কমান্ডার, তিন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১৬ অক্টোবর সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরিকল্পনা রয়েছে।
টিটি/এমএমকে/জেআইএম