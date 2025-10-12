হজ নিবন্ধন শেষ হচ্ছে মধ্যরাতে, সময় বাড়বে কি না জানা যাবে সোমবার
আগামী বছর হজে যেতে হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় শেষ হচ্ছে রোববার (১২ অক্টোবর) রাত ১২টায়। তবে এখনো কোটার তিনভাগের একভাগ হজযাত্রীও নিবন্ধন করেননি।
নিবন্ধনের সময় বাড়বে কি না- তা সোমবার (১৩ অক্টোবর) জানা যাবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) নিবন্ধনের সময় আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে।
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিবন্ধন কবে শেষ হবে সেটি সৌদি আরবের সিদ্ধান্ত। সৌদির রোডম্যাপ অনুযায়ী রোববার নিবন্ধনের সময় শেষ হচ্ছে। সৌদি সরকার নিবন্ধনের সময় না বাড়ালে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কিছু করার নেই। সময় বাড়ানোর জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। তাদের অনুমতি পাওয়া গেলেই ধর্ম মন্ত্রণালয় সময় বাড়ানোর ঘোষণা দেবে।
হজ পোর্টালের সর্বশেষ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার তথ্য অনুযায়ী, মোট ৩৭ হাজার ৮১০ জন হজযাত্রী প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩ হাজার ৬৭২ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ৩৪ হাজার ১৩৮ জন। চলতি বছর বাংলাদেশের হজের কোটা এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন। সেই অনুযায়ী এখন পর্যন্ত তিন ভাগের এক ভাগ হজযাত্রীও নিবন্ধন করেননি।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।
নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর বিষয়ে জানতে চাইলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আয়াতুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর বিষয়টি সৌদি আরবের ওপর নির্ভর করছে। তাদের কাছ থেকে সময় বাড়ানোর বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই নিবন্ধনের সময় বাড়বে কি না এটি এখনই বলা যাচ্ছে না।
অন্য একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, এখন পর্যন্ত কোটার চেয়ে অনেক কম হজযাত্রী নিবন্ধন করেছেন। আমরা মনেপ্রাণে নিবন্ধনের সময় বাড়াতে চাই। সৌদি সরকারের কাছে এ বিষয়ে আবেদন করা আছে। তারা অনুমতি না দিলে আমাদের কিছু করার নেই।
এছাড়া ধর্ম উপদেষ্টা চট্টগ্রামে রয়েছেন। তিনি রোববার রাতে ঢাকায় ফিরবেন। সময় বাড়ানো নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আগামীকাল সোমবার মিটিং হবে বলেও জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।
সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। হজ এজেন্সিগুলোর একটা বড় অংকের অর্থ (৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি) এতদিন সৌদি আরবে আটকে ছিল। বর্তমান সরকারের তৎপরতায় সেই অর্থ ফেরত আনা হয়েছে। ধর্ম উপদেষ্টা সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়টি জানাবেন বলে উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জানা গেছে। তবে এর মধ্যে নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলে সেটিও উপদেষ্টা সংবাদ সম্মেলনে জানাতে পারেন।
হাব মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় আরও বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ, কোটা অনুযায়ী খুবই কম সংখ্যক হজযাত্রী নিবন্ধিত হয়েছেন। আমরা ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানোর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে আবেদন দিয়েছি। আশা করি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।
সাড়ে তিন লাখ টাকা জমা দিয়ে গত ২৭ জুলাই থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হয়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর সরকারি এবং ৩০ সেপ্টেম্বর বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে তিনটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিকভাবে নিবন্ধিত হজযাত্রীদের আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্যাকেজের বাকি টাকা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।
