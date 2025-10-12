  2. জাতীয়

প্রেস ক্লাবের সামনে পুলিশের লাঠিপেটায় আহত ৩ শিক্ষক ঢামেকে

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৫ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
প্রেস ক্লাবের সামনে পুলিশের লাঠিপেটায় আহত ৩ শিক্ষক ঢামেকে
জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আন্দোলনকালে শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ/ছবি: জাগো নিউজ

বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোর দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আন্দোলনকালে পুলিশের লাঠিপেটায় আহত শিক্ষকদের মধ্যে তিনজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

আহতদের মধ্যে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম কাজল মাথায়, গণপতি হাওলাদার বাম পায়ে ও মো. আক্কাস আলী ডান পায়ের উরুতে আঘাত পান।

রোববার দুপুর ২টার দিকে পুলিশি হামলার এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত তিনজনকে তাদের সহকর্মীরা উদ্ধার করে ঢামেকের জরুরি বিভাগের নিয়ে আসেন।

আহত গণপতি জানান, শিক্ষা উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, দেড় হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন জারির দাবিতে তারা মিছিল করছিলেন। এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ মিছিলের সময় পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড ও লাঠিপেটায় অনেকে আহত হন। পরে সহকর্মীরা তাদের তিনজনকে ঢামেক জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন
বিভক্ত শিক্ষকরা: শহীদ মিনারে একপক্ষ, পুলিশের লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ আরেক পক্ষ
শিক্ষকদের ওপর হামলা: পরশু নয়, কাল থেকেই সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি
প্রত্যেক উপদেষ্টা আখের গোছানোর কাজ করে রেখেছেন: সামান্তা শারমিন

গণপতি জানান, তার গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরে। অন্য দুই আহতের মধ্যে শফিকুল কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী ও আক্কাস চাঁদপুরের বাসিন্দা।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকা থেকে আহত হয়ে তিনজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছিলেন। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কাজী আল-আমিন/একিউএফ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।