  2. জাতীয়

ঢামেক জরুরি বিভাগের সামনে পড়েছিল যুবকের মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২২ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ঢামেক জরুরি বিভাগের সামনে পড়েছিল যুবকের মরদেহ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগ/ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের (৩৮) মরদেহ পাওয়া গেছে।

পুলিশ রোববার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওই যুবককে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জরুরি বিভাগের ওয়ার্ড মাস্টার মো. আয়ুব আলীর কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা ওই যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

পরিদর্শক ফারুক জানান, মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাদের প্রযুক্তির সহায়তায় নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যাবে। আর ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

কাজী আল-আমিন/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।