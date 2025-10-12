  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা কার্যালয় বহিরাগতদের দখলের অভিযোগ সদস্যদের

প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার জীবন সদস্যদের জরুরি সংবাদ সম্মেলন/ছবি: জাগো নিউজ

ঐতিহ্যবাহী অরাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার কার্যালয় বর্তমানে বহিরাগতদের দখলে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির জীবন সদস্যরা।

রোববার (১২ অক্টোবর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির জীবন সদস্য আরিফ উদ্দিন, জয়নুল আবেদীন প্রমুখ।

জীবন সদস্যরা দাবি করেন, রাজধানীর তোপখানা রোডে অবস্থিত সমিতির কার্যালয়ে বহিরাগতদের মহড়া, রাত্রীকালীন অবস্থান, আদালতের রায় অমান্য করে স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধাদান ও আর্থিক জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থআত্মসাৎ চলছে।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, এম এ হাশেম রাজু নামের এক ব্যক্তি, যিনি চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার জীবন সদস্য নন, তিনি একটি মনগড়া অ্যাডহক কমিটি গঠন করে জোরপূর্বক সমিতি দখলে নিয়েছেন। তিনি নিজেকে স্বঘোষিত আহ্বায়ক দাবি করছেন। তার নেতৃত্বে একটি চক্র দিনের বেলা কার্যালয়ের নিচে মহড়া এবং রাতে ভবনে অবৈধভাবে অবস্থান করছে।

জীবন সদস্যদের অভিযোগ, রাজু ও তার লোকজন বিনা নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করে সমিতির প্যাড ও রসিদ ব্যবহার করে ভবনের ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করছেন, যা সরাসরি অর্থ আত্মসাতের শামিল।

এ কর্মকাণ্ডকে ‘কালো অধ্যায়’ উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা ১১৫ বছরের পুরনো একটি অরাজনৈতিক ও সমাজসেবামূলক সংগঠন। এর ইতিহাসে কখনও এত অনিয়ম ও দখলদারিত্বের ঘটনা ঘটেনি। তারা সমিতির ভাবমূর্তি রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ।

জীবন সদস্যরা জানান, সমিতির নেতৃত্ব নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন গঠন হলেও কার্যক্রমে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অথচ সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর। পরবর্তী কমিটি গঠন করতে গত ২০ জুলাই একটি পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয় সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরীকে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা ভবনে ঢুকতে পারছেন না এবং স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে সমিতির গণতান্ত্রিক ও গঠনতান্ত্রিক নির্বাচন আয়োজন নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ অবৈধ দখল ও আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে গত ১৯ এপ্রিল শাহবাগ থানায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়। পাশাপাশি প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে সহযোগিতা চেয়ে তারা যোগাযোগ করছেন।

জীবন সদস্যরা দাবি করেন, গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচন হোক। বহিরাগতদের অবৈধ দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি ও জালিয়াতি বন্ধে অবিলম্বে প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে হাশেম রাজুর বক্তব্য জানতে চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার কার্যালয়ে গেলে নিরাপত্তাকর্মীরা এ প্রতিবেদককে ভেতরে প্রবেশ করতে দেননি। তারা জাগো নিউজকে জানান, এ নিয়ে হাশেম রাজু কথা বলতে রাজি নন।

