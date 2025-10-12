  2. জাতীয়

রাজধানীতে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ২৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পল্লবী থানা/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর পল্লবী থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে পুলিশ। এসময় নানা অপরাধে জড়িত অভিযোগে ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

রোববার (১২ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত শনিবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ডিএমপির পল্লবী থানার পুলিশ।

অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. বিপ্লব, মো. শহিদুল ইসলাম, মো. শাওন, মো. সাগর, মো. সোহেল, মো. শরিফ, আইদিদ, মো. আসিফ হোসেন, মো. মোস্তাফিজুর রহমান রনি, মো. নুরুজ্জামান, মো. আদিল, মো. আবুল হোসাইন রানা, মো. সাগর, মো. আমির উদ্দিন, সাব্বির, কিবরিয়া কাওসার, মো. মাইনুদ্দিন হোসেন তৌফিক, মো. ইমন, মো. আনিসুর রহমান, মো. শুভ, মো. উদয়, গোলাম মোর্শেদ, মো. সাগর, মো. ইরাজ হাসান, মো. রাজিব ও এক কিশোর।

পল্লবী থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকা থেকে ২৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে রয়েছেন নিয়মিত মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি এবং নানা অপরাধে জড়িত ব্যক্তি। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

