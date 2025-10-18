জেসিআই ঢাকা মেট্রোর নতুন বোর্ড ঘোষণা
জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) বাংলাদেশের অন্যতম সক্রিয় স্থানীয় অধ্যায় জেসিআই ঢাকা মেট্রো ২০২৬ সালের জন্য নতুন নির্বাহী বোর্ড গঠন করেছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) গুলশানে জেসিআই বাংলাদেশের অফিসে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনটির সাধারণ অধিবেশন ২০২৫।
অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। সেখানে সামাজিক উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্যসেবা, ও নেতৃত্ব বিকাশ সংক্রান্ত নানা উদ্যোগের সফলতা তুলে ধরা হয়।
২০২৬ সালের বোর্ডে লোকাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফারজানা ইসলাম। তাকে শপথবাক্য পাঠ করান ইমিডিয়েট পাস্ট লোকাল প্রেসিডেন্ট তৌফিক হাসান।
নির্বাচিত অন্যান্য পদাধিকারীরা হলেন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহিয়াতুল আলম, ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহমিনা খাতুন ও ফয়সাল আহমেদ বাবু, সেক্রেটারি জেনারেল মো. গোলাম কিবরিয়া, জিএলসি এডভোকেট ফিরোজ হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ নাজমুল হক বাতেন, লোকাল ট্রেনিং কমিশনার নাদিয়া আহমেদ, লোকাল ডিরেক্টর দীপঙ্কর দাস, লোকাল কমিটি চেয়ার সাকি আল হাসান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেসিআই ঢাকা মেট্রো ২০২৫-এর মেন্টর ও রিজিওনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট রাইয়ান আকবর টুটুল। নির্বাচন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করেন ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচন কমিশনার বিএম জাহিদ হোসেন মারুফ। তিনি গত বছরের কার্যক্রমকে “সফল ও উদাহরণযোগ্য” বলে উল্লেখ করেন এবং তৌফিক হাসানসহ পুরো টিমকে অভিনন্দন জানান।
এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন অ্যাফেয়ার্স কমিটি চেয়ারপারসন রাজু আহম্মেদ এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস অ্যান্ড ইভেন্টস চেয়ারপারসন স্টিভ ডি সিলভা।
নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ফারজানা ইসলাম ও তার নতুন বোর্ডকে অভিনন্দন জানিয়ে নির্বাচন কমিশনার বিএম জাহিদ হোসেন মারুফ বলেন, ‘নতুন নেতৃত্বের হাতে জেসিআই ঢাকা মেট্রো আরও গতিশীল ও সমাজমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাবে বলে আমি আশাবাদী।’
উল্লেখ্য, জেসিআই একটি আন্তর্জাতিক যুব নেতৃত্ব উন্নয়ন সংগঠন, যা ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী তরুণদের সামাজিক উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃজন ও নেতৃত্বের প্রশিক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে।
