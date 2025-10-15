ডিআরইউ ইনডোর গেমস শুরু ১৭ অক্টোবর
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) ইনডোর গেমস-২০২৫ আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও নারী-এই দুই বিভাগে বিভিন্ন ইভেন্টে সাংবাদিক সদস্যরা অংশ নেবেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে ডিআরইউ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
ডিআরইউর সভাপতি আবু সালেহ আকন সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ক্রীড়া সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান।
এবারের ইনডোর গেমসের স্পন্সর হিসেবে রয়েছে দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ভিসতা। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পিআর ডিরেক্টর এফ এম ইকবাল-বিন আনোয়ার ডন।
পুরুষ সদস্যদের জন্য রয়েছে- দাবা, ক্যারম (একক ও দ্বৈত), অকশন ব্রিজ, অ্যাথলেটিক্স (২০০ মিটার), সাঁতার, আর্চারি এবং রাইফেল পাওয়া সাপেক্ষে শ্যুটিং প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে, নারী সদস্যদের জন্য থাকছে ক্যারম (একক), লুডু এবং রাইফেল পাওয়া সাপেক্ষে শ্যুটিং ইভেন্ট।
ডিআরইউ কর্তৃপক্ষ জানায়, ইনডোর গেমস-২০২৫ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাংবাদিকদের মধ্যে আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
