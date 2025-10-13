  2. গণমাধ্যম

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল গণমাধ্যম পুরস্কার পেলেন ১৫ সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৪ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল গণমাধ্যম পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন ১৫ জন সাংবাদিক

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল গণমাধ্যম পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন ১৫ জন সাংবাদিক। পাঁচটি ক্যাটাগরিতে তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও জাগো ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের যৌথ পরিচালনায় ‘সমতায় তারুণ্য: ইয়ুথ ফর ইকুয়ালিটি’ প্রকল্পের উদ্যোগে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে মানবিক মর্যাদা ও সমতার জন্য সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করতে ও পেশাদারত্ব বজায় রেখে জেন্ডার সংবেদনশীল সাংবাদিকতার চর্চা বাড়াতে এ আয়োজন করা হয়।

গণমাধ্যম পুরস্কার ও সম্মাননা পেলেন যারা

পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১৫ জনকে এবার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন দৈনিক সমকালের মো. শাহেরীন আরাফাত, ডেইলি সানের রফিকুল ইসলাম, কালবেলার জাফর ইকবাল, প্রথম আলোর নাজনীন আখতার ও মানসুরা হোসাইন।

অনলাইন নিউজ পোর্টাল ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন দৈনিক কালেরকণ্ঠের জুবায়ের আহমেদ, জাগো নিউজের আল-আমিন হাসান আদিব ও ইয়াসির আরাফাত রিপন এবং ঢাকা পোস্টের আরাফত জোবায়ের।

টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে এখন টিভির মেহেরিন এ্যানি ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের জিনিয়া কবীর সূচনা পুরস্কার পেয়েছেন।

স্থানীয় সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক জন্মভূমির আওয়াল শেখ ও চট্টগ্রামের একুশে পত্রিকার শরীফুল রুকন এবং বিজ্ঞাপন ক্যাটাগরিতে ট্রিম পিকচারের শাহেদ শাহরুখ এবং যন্ত্রাক্ষী ফিল্মসের হাসান রেজাউল পুরস্কার অর্জন করেন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য হালিদা হানুম আখতার, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস, জাগো ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের জ্যেষ্ঠ প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইফতেখার-উল-করিম, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের অধ্যয়ন বিভাগের প্রধান মনিরা শরমিন ও জুরি বোর্ডের সদস্যরা।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিন্তু অংশীদারত্ব নেই। গণমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি আছে। কিন্তু নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। সংসদেও নারীর প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৫ থেকে ৬ শতাংশ।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল আহমেদ বলেন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের কাজ ছিল গণমাধ্যমের কোথায় পরিবর্তন দরকার সেগুলো সুপারিশ করা। আমরা সেটা করেছি। তবে সেটি বাস্তবায়ন করবে সরকার। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, সম্পাদকদের সংগঠন, সাংবাদিকদের সংগঠন সেসব সংস্কার বাস্তবায়নের দাবি সরকারের কাছে করবে।

এর আগে অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস, জাগো ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, জুরি বোর্ডের চেয়ার পারভীন সুলতানা রাব্বী, পরিচালক (প্রশিক্ষণ প্রকৌশল), জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট।

এছাড়া সমাপনী বক্তব্য দেন নিশাত সুলতানা, পরিচালক-ইনফ্লুয়েন্সিং, ক্যাম্পেইন ও কমিউনিকেশনস, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

জুরি বোর্ডে ছিলেন যারা

‘গণমাধ্যম পুরস্কার-২০২৫’ আয়োজনে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ প্রকৌশল) পারভীন সুলতানা রাব্বীর নেতৃত্বে বিচারকমণ্ডলী হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সানজিদা আখতার; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা; সেন্ট্রাল উইমেনস ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপারসন সহযোগী অধ্যাপক সজীব সরকার, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. শেখ মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম।

