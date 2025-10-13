প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলেন জাগো নিউজের রিপন ও আদিব

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলেন জাগো নিউজের রিপন ও আদিব
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের গণমাধ্যম পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপন এবং নিজস্ব প্রতিবেদক আল-আমিন হাসান আদিব। অনলাইন ক্যাটাগরিতে তারা এ পুরস্কার পান।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের হাতে রানারআপের এ পুরস্কার তুলে দেন। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাগো ফাউন্ডেশন ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
সমতায় তারুণ্য: ইয়ুথ ফর ইকুয়ালিটি প্রকল্পের আওতায় এ গণমাধ্যম পুরস্কার দেওয়া হয়। এতে জাতীয় পত্রিকা, অনলাইন, টিভি, স্থানীয় পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন ক্যাটাগরিতে ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।
শিশুদের নিয়ে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য এই পুরস্কার পান ইয়াসির আরাফাত রিপন।
এর আগে জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কর্তৃক বর্ষসেরা প্রতিবেদক অ্যাওয়ার্ড, শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিল্প ও শ্রম ইস্যুতে বর্ষসেরা প্রতিবেদন অ্যাওয়ার্ড, রিহ্যাব (রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) প্রদত্ত আবাসন খাত ও ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ষসেরা প্রতিবেদন পুরস্কার পান।
ইয়াসির আরাফাত রিপন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পেশাগত জীবনে তিনি দেশের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। তিনি দৈনিক সংবাদ, একুশে টেলিভিশন (ইটিভি) এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজ২৪.কম-এ কাজ করার পর ২০২০ সালের নভেম্বরে জাগোনিউজ২৪.কম-এ যোগ দেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অর্থনৈতিক বিটে দায়িত্ব পালন করছেন। অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিকতায় তার অভিজ্ঞতা ও পেশাদারত্ব তাকে এ খাতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
অন্যদিকে, অনলাইন ক্যাটাগরিতে আল-আমিন হাসান আদিব শিক্ষায় এগিয়ে থেকেও চাকরিতে পিছিয়ে নারী শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের জন্য এ পুরস্কার পেয়েছেন।
আল-আমিন হাসান আদিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে স্নাতক-স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। ক্যাম্পাস জীবনের শুরুতেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি তার।
তিনি যুগান্তর পত্রিকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
পড়াশোনা শেষে বার্তা২৪.কমের ‘স্টাফ করেসপন্ডেন্ট’ হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর ২০২০ সালে জাগোনিউজ২৪.কম-এ যোগ দেন। বর্তমানে তিনি জাগো নিউজে নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত। শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, রাজনীতি, কূটনৈতিক, অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনে তার আগ্রহ বেশি।
