তিন গোয়েন্দার লেখক রকিব হাসান মারা গেছেন

তিন গোয়েন্দার লেখক রকিব হাসান মারা গেছেন
জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা, লেখক ও অনুবাদক রকিব হাসান মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৫ অক্টোবর বিকেলে ডায়ালাইসিস চলাকালীন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মূর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেন। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মূর হোসেনের স্ত্রী।
রকিব হাসান ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। তার দুটি কিডনিই বিকল হয়ে গিয়েছিল।
রকিব হাসানের জন্ম ১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাবার চাকরির সুবাদে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। পড়াশোনা শেষে লেখালেখির প্রতি ঝোঁক জন্মে। তার প্রথম বই প্রকাশিত হয় ছদ্মনামে।
আরও পড়ুন
বিদ্রোহী নজরুল: জীবনসংগ্রাম থেকে অনন্ত নীরবতা
আবু জাফর শামসুদ্দীন: সাহিত্য ও প্রগতির আলোকবর্তিকা
স্বনামে প্রথম প্রকাশ অনুবাদগ্রন্থ ব্রাম স্টোকারের ‘ড্রাকুলা’ দিয়ে। কিশোরদের জন্য বই লিখে, অনুবাদ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।
থ্রিলার এবং গোয়েন্দা গল্প লেখার আগে তিনি অন্যান্য কাজেও যুক্ত ছিলেন। রহস্যপত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এই লেখক। তিনি কেবল তিন গোয়েন্দারই ১৬০টি বই লিখেছেন। এছাড়া ৩০টি বই অনুবাদ করেছেন।
আজ বাদ এশা রাজধানীর শাহজাহানপুর কবরস্থানে রকিব হাসানের মরদেহ দাফন করা হবে।
এমআইএইচ/এসইউ/