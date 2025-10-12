  2. সাহিত্য

বিশ্বচিত্রকলায় বাংলাদেশের গৌরবময় সংযোজন

সাহিত্য ডেস্ক
সাহিত্য ডেস্ক সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বচিত্রকলায় বাংলাদেশের গৌরবময় সংযোজন

বিশ্বচিত্রকলায় বাংলাদেশের গৌরব যুক্ত করলেন চিত্রশিল্পী আব্দুর রাজ্জাক প্রধান। শিল্পকলায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অর্জন করেছেন ‘হিউম্যান হারমনি অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’। সম্প্রতি মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। শান্তি, সম্প্রীতি ও মানব উন্নয়নে অবদান রাখা বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে এ আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মালদ্বীপের মৎস্য ও সামুদ্রিক সম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ মুথালিব। বিশেষ অতিথি ছিলেন মালদ্বীপের অর্থনীতি ও পরিকল্পনা উপমন্ত্রী আহমেদ সাঈদ মুস্তাফা, ক্রীড়া, ফিটনেস ও বিনোদন উপমন্ত্রী হুসাইন নিহাদ, ইসলামিক বিষয়ক উপমন্ত্রী ও কিং সালমান মসজিদের ইমাম আব্দুল জালিল ইসলাম এবং নেপালের সাবেক সংস্কৃতি, পর্যটন ও সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী আনন্দ প্রসাদ পোখারেল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এশিয়ান বিজনেস পার্টনারশিপ সামিটের নির্বাহী পরিচালক গোলাম ফারুক মজনু। তিনি বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের জন্য মানবসম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ওপর জোর দেন।

আরও পড়ুন
মঞ্চ নাটকের ঐতিহ্য ফেরাতে সতীর্থের উদ্যোগ 
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মেঘদূতের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন 

আব্দুর রাজ্জাক প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি মেধা, সৃজনশীলতা ও মৌলিক চিন্তাশক্তির মাধ্যমে নিজেকে আলাদা করে তুলেছেন। তিনি পুরস্কার, বৃত্তি ও সম্মাননাসহ দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তার সৃষ্টিকর্মে ফর্ম, টেক্সচার ও অনুভূতির গভীর সংলাপ গড়ে ওঠে।

পুরস্কারপ্রাপ্তির অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পী রাজ্জাক প্রধান বলেন, ‘এই পুরস্কার শুধু আমার নয়, এটি বাংলাদেশের শিল্পীদের সম্মান। আমি বিশ্বাস করি, শিল্প মানুষকে একসূত্রে বাঁধে—ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত ভেদাভেদ ভুলিয়ে দেয়। আমার শিল্প সেই মানবসম্প্রীতিরই ভাষা।’

এসইউ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কে এই লেখক লাসলো ক্রাসনাহরকাই

কে এই লেখক লাসলো ক্রাসনাহরকাই

শিল্প-সাহিত্য
সেলিম আল দীনের স্মৃতিস্মারক সংরক্ষণের দাবি ৫০ নাগরিকের

সেলিম আল দীনের স্মৃতিস্মারক সংরক্ষণের দাবি ৫০ নাগরিকের

সেলিম-আল-দীন
চারুকলার ৫০তম ব্যাচের ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী

চারুকলার ৫০তম ব্যাচের ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়