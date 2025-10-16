  2. লাইফস্টাইল

সাফল্য উদযাপনে বাড়িতেই বানান স্বাদে ভরপুর চকলেট মুজ

চকলেট খেতে কে না ভালোবাসে! চকলেট দিয়ে বিভিন্ন পদের মধ্যে চকলেটের মুজ অন্যতম। মুজ মূলত ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত ডেজার্ট, বর্তমানে আমাদের দেশেও বেশ জনপ্রিয়।

আইসক্রিমের মতো মোলায়েম ও সুস্বাদু মুজ ডেজার্টপ্রেমীদের কাছে যেন এক স্বর্গীয় মিষ্টান্ন। তুলতুলে এই মিষ্টান্ন মুখে পড়তেই গলে যায়। এটি বানাতে ওভেন বা অন্য কোনো ঝামেলাযুক্ত উপকরণ লাগে না বলে, সহজে বাড়িতে তৈরি করা যায়।

আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়িতে চকলেট মুজ কীভাবে বানাবেন-

উপকরণ
১. ডিম ২টি
২. ডার্ক চকলেট দেড় কাপ
৩. হুইপড ক্রিম দেড় কাপ
৪. ঠান্ডা তরল দুধ আধা কাপ
৫. চিনি গুঁড়া ২ টেবিল চামচ
৬. চকলেট কোরানো ও হুইপড ক্রিম পরিবেশনের জন্য

প্রস্তুত প্রণালি

ডিমের কুসুম ও সাদা অংশ প্রথমে আলাদা করে নিন। ডার্ক চকলেটগুলো ছোট করে ভেঙে দুধে দিয়ে চুলায় গলিয়ে নিন। এবার ডিমের সাদা অংশ ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে ফেটিয়ে নরম ফোম তৈরি করুন। অন্য পাত্রে কুসুমগুলোও আলাদা করে ফেটিয়ে নিন।

হুইপড ক্রিমের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে ক্রিম তৈরি করে নিন। এবার ক্রিমের সঙ্গে ফেটিয়ে রাখা ডিমের কুসুম হালকা হাতে মিশিয়ে নিন। এরপর আবার ক্রিম ও কুসুমের মিশ্রণের সঙ্গে হালকা হাতে গলিয়ে রাখা চকলেট মিশিয়ে নিন।

শেষে ডিমের সাদা অংশের ফোম খুব আলতোভাবে মিশিয়ে নিন। এ সময়ে তাড়াহুড়া করবেন না। ধীরে ধীরে মিশিয়ে নিন যাতে ফেনা নষ্ট না হয়।

মেশানো হয়ে গেলে মিশ্রণটি ছোট গ্লাস বা কাপে ঢেলে ৩–৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। ঠান্ডা হলে নামিয়ে ওপরে হুইপড ক্রিম ও কোরানো চকলেট ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

